Die EZB ist bereit, alles Notwendige zum Erhalt des Euro zu tun. Mario Draghi (2012)

Fünf Jahre stand Mario Draghi an der Spitze der italienischen Notenbank, wurde aber schon recht früh als Nachfolger des EZB-Präsidenten Jean-Claude Trichet gehandelt. Seine Notenbankpolitik war von Reformwillen geprägt, weshalb es keine nennenswerten Widerstände – außer zeitweise aus Frankreich - gegen den italienischen EZB-Kandidaten gab, der immerhin aus einem der sechs Gründungsstaaten der Europäischen Gemeinschaft kam. Die Finanzkrise ab 2007 jedenfalls hatte er für Italien gemeistert – nun aber, an der Spitze der Europäischen Zentralbank, bekam er es mit der Euro-Schuldenkrise zu tun, die das Wirtschaftsleben der EU zu lähmen drohte und schließlich sogar die Gemeinschaftswährung in den Strudel zog, inklusive heftiger Spekulation gegen den Euro.



Am 26. Juli 2012 fiel die legendäre Bemerkung Draghis, man "werde alles tun, was nötig sein wird", um den Euro zu erhalten, was angesichts der unbegrenzten Mittel der EZB jede Spekulation gegen die EU-Währung zum finanziellen Desaster werden lassen würde. Der "Draghi-Effekt" war in der Welt und führte zu einer bis dahin ungekannten Zentralbankpolitik.