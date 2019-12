Tusk steht künftig der Europäischen Volkspartei vor.

Der ausgeschiedene EU-Ratspräsident Donald Tusk ist mit dem Marion-Dönhoff-Preis 2019 geehrt worden. Bei der Verleihung an Tusk sagte Altbundespräsident Joachim Gauck in Hamburg: "Die Einheit der EU zu erhalten, war Tusks bestimmende Richtschnur."



Tusk bekam den mit 20.000 Euro dotierten Preis für internationale Verständigung und Versöhnung. Zudem bekam Fridays for Future den Förderpreis. Mit ihren Protesten hätten die Schüler weltweit auf die dramatischen Folgen des Klimawandels aufmerksam gemacht.