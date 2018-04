Bei Facebook selbst hat man schon länger erkannt, dass die Plattform auch destruktive und fragwürdige Praktiken hat. In einem internen Dokument spricht Vize-Präsident Andrew Bosworth aus, dass die Firma für Wachstum auch negative Konsequenzen in Kauf nimmt: "Die hässliche Wahrheit ist, dass wir so sehr daran glauben, Menschen miteinander zu verbinden, dass alles, was uns dabei hilft, das zu tun, 'de facto' auch gut ist."