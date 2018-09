Die neue Kolibri-Art hat schillernde blaue Federn am Hals. Quelle: F. Sornoza/Auk/dpa

Schillernde blaue Federn am Hals kennzeichnen eine neue Kolibri-Art, die Wissenschaftler in Ecuador entdeckt haben. Sie fanden den Vogel in einem bisher wenig von Vogelkundlern erforschten Andengebiet in der Provinz Loja im Südwesten des Landes. Das berichten die Forscher im Fachmagazin "The Auk - Ornithological Advances".



Die "einzigartigen Gefiedermerkmale" bei Männchen und Weibchen dienten sehr wahrscheinlich als soziale Signale. Insgesamt gibt es über 300 Arten von Kolibris.