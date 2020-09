Bio-Apfel auf einem Messestand.

Quelle: picture alliance / David Ebener/dpa/Archivbild

Die Verbraucher in Deutschland legen auch beim Kauf von Bio-Lebensmitteln zunehmend Wert auf Markenware. "Aktuell wächst im Bio-Bereich das Interesse an Markenprodukten massiv", berichtete die Nahrungsmittel-Expertin Christina Walz vom Marktforschungsunternehmen Nielsen.



Die Umsätze mit Bio-Markenprodukten in Supermärkten, bei Discountern und in Drogeriemärkten wuchsen 2019 laut Nielsen um 17 Prozent. Die Bio-Eigenmarken der Händler legten dagegen nur um 6 Prozent zu, meldeten die Marktforscher von Nielsen.