Das Galaxy Fold lässt sich zu einem Tablet auffalten.

Quelle: Simon Nagel/dpa

Samsung hat die Markteinführung des ersten Smartphones mit Falt-Display wenige Tage vor dem geplanten Termin verschoben. Zuvor waren Display-Probleme bei einigen Testgeräten des Modells Galaxy Fold bekanntgeworden.



Ein neuer Starttermin soll in den kommenden Wochen mitgeteilt werden. Ursprünglich sollte das rund 2.000 Euro teure Gerät am 26. April in den USA und am 3. Mai in Europa auf den Markt kommen. Konkurrent Huawei kündigte den Start seines Auffalt-Smartphones Mate X für den Sommer an.