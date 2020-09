Eine Frau steht an einem Obst- und Gemüseregal. Archivbild

Quelle: Jens Büttner/zb/dpa

Die großen Supermarktketten haben 2019 beim Umsatz stärker zugelegt als die Discounter. Nach einer Marktstudie der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) steigerten Edeka, Rewe und Co. ihre Umsätze um rund drei Prozent. Discounter wie Aldi und Lidl schafften laut GfK insgesamt nur ein Plus von 0,9 Prozent.



Der Verbraucher verlange inzwischen "neben akzeptablen Preisen auch eine angenehme Einkaufsatmosphäre und ein attraktives Angebot an ökologisch nachhaltigen Produkten", erklärten die Marktforscher den Trend.