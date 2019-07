In anderen Teilen Bayerns und der CSU ist die Sache klar: "Niemand will mit den Grünen koalieren. Niemand!" Das sagt einer, der sich auskennt mit den Befindlichkeiten der ländlichen Regionen. Und am Ende scheint es mehr zu sein, als eine Frage der Ideologie. Die Mahnung, dass grüne Politik auch mehr kosten könnte, ist aus allen Teilen der CSU zu hören. Das Versöhnungsgesetz zum Volksbegehren für mehr Artenschutz ist ein Beispiel dafür. Die Befürchtung lautet, dass mehr folgen könnte. Auf eine konkrete Aussage, mit wie viel die bayerische Klimastrategie am Ende zu Buche schlägt, wollte sich Markus Söder heute nicht festlegen. Mit Blick auf die innerparteiliche Debatte scheint das fast besser so.