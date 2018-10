Was hat Markus Söder sich nicht alles für die Monate vor der Landtagswahl vorgenommen und im Eiltempo umgesetzt. Dabei hat er auch tief in die gut gefüllte bayerische Landeskasse gegriffen. Da gibt es 6.000 Euro für jedes neugeborene Kind als sogenanntes Familiengeld. Und 1.000 Euro Pflegegeld pro Jahr für jeden Pflegebedürftigen mit Wohnsitz in Bayern. Da ruft er auf die Schnelle eine eigene bayerische Grenzpolizei ins Leben, die allerdings unter anderem Namen ohnehin schon im Grenzgebiet unterwegs war. Und auch sonst war Söder in den vergangenen Wochen unermüdlich mit der Subventionsgießkanne im Land unterwegs. Fast im Vorbeigehen gründete er mal schnell eine neue Universität in Nürnberg.