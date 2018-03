Also: Warum sehen die Vordrucke denn nicht "Kundin", "Einzahlerin", "Kontoinhaberin" oder "Sparerin" vor? Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband reagiert überrascht auf die Aufregung, argumentiert mit dem sogenannten "generischen Maskulinum", das verallgemeinernd, also geschlechtsneutral, verwendet werde. Oftmals beinhalteten die Formulare meist rechtlich komplexe Texte, die dann mit entsprechenden Anreden noch komplizierter würden, meint der Verband.



Außerdem habe das Bundesverfassungsgericht vor ein paar Monaten das "dritte Geschlecht" anerkannt - was das für Formulare bedeuten würde, mag man sich noch nicht vorstellen. Und in persönlichen Schreiben würde man selbstverständlich die Kundin auch persönlich als Frau anreden. Die bekennende Feministin Marlies Krämer sieht sich trotzdem benachteiligt und hält dagegen: Wie wäre es stattdessen mit dem "generischen Femininum"? Denn bei "Bürgerin," "Journalistin", "Kundin" oder "Lehrerin" sei die männliche Form bereits enthalten.