Willkommen bei Alitalia. Quelle: Telenews/epa ansa/dpa

Das staatlich kontrollierte italienische Bahnunternehmen Ferrovie dello Stato will ein Übernahmeangebot für die marode Fluggesellschaft und einstige Staatslinie Alitalia abgeben. Dies habe die Bahnführung beschlossen, hieß es in einer offiziellen Mitteilung.



Der Schritt ist Teil eines Rettungsplans der populistischen Regierung in Rom. Alitalia hatte im Mai 2017 Insolvenz angemeldet und fliegt seither dank eines 900-Millionen-Euro-Brückenkredits der Regierung.