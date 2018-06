WM Gruppenphase: Marokko gegen Iran Quelle: epa

Der Iran hat bei der Fußball-WM in Russland einen überraschenden Auftaktsieg gefeiert. In Gruppe B setzte sich die Mannschaft gegen das favorisierte Marokko mit 1:0 (1:0) durch. Die Entscheidung fiel erst in der Nachspielzeit durch ein Eigentor von Marokkos Aziz Bouhaddouz (90.+5) vom Zweitligisten FC St.Pauli.



Zuvor war Marokko, das die erste WM-Partie seit 20 Jahren bestritt, in St. Petersburg klar überlegen. In den weiteren Gruppenspielen treffen Marokko und der Iran jeweils auf Europameister Portugal und Ex-Weltmeister Spanien.