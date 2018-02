Wissenschaftler im Test-Basislager Quelle: ap

Öffentliche wie private Unternehmen liefern sich ein Rennen um den ersten Marsflug. Sowohl der ehemalige US-Präsident Barack Obama wie der Gründer des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX, Elon Musk, haben erklärt, dass in ein paar Jahrzehnten Menschen auf dem Mars spazieren würden. Neben den USA und Russland hat mittlerweile auch China Raumfahrtambitionen in diese Richtung entwickelt.



Der erfolgreiche Start der "Falcon Heavy"-Rakete von SpaceX in dieser Woche eröffne komplett andere Dimensionen für das, was man in den Weltraum bringen und zum Mars schicken könne, sagt Kartik Kumar, einer der sogenannten Analog-Astronauten, die in der Wüste von Dhofar üben. "Das kann man meiner Meinung nach gar nicht unterschätzen", schwärmt er.