Los geht es am heutigen Montag im italienischen Ventimiglia. Direkt auf der anderen Seite der Grenze liegt das französische Menton. Die Kulisse am Mittelmeer, zu Füßen der Alpenkette, ist malerisch. Das Leben der Migranten ist es weniger. Regelmäßig kommt es zu Ausschreitungen, am Grenzübergang, aber auch in den Zügen.