Der Marsch der Lebenden beginnt seit 1988 jährlich an Yom Hashoa, dem israelischen Gedenktag für die Opfer des Holocausts. Bereits am Mittwochabend hatte in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem die Eröffnungszeremonie stattgefunden. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte dabei eine Rede gehalten, in der er auch auf das internationale Atomabkommen mit dem Iran und den Syrienkrieg einging. Am folgenden Vormittag heulten im ganzen Land zwei Minuten lang die Sirenen. Autofahrer stiegen aus und Fußgänger hielten an, um still der Opfer des Holocausts zu gedenken.