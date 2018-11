Migranten auf dem Weg in die USA. Quelle: Ángel Hernández/dpa

US-Präsident Donald Trump hat erklärt, dass die Soldaten an der Grenze zu Mexiko nicht auf Migranten schießen sollen, wenn diese Steine schmeißen. "Wir werden die Leute festnehmen", sagte Trump auf Fragen von Journalisten.



Derzeit sind Tausende Menschen aus Mittelamerika auf dem Weg durch Mexiko in Richtung USA. Trump schickt zur Unterstützung des Grenzschutzes Soldaten an die Grenze. Zuvor hatte er gesagt, sollten die Migranten Steine schmeißen, würden die Soldaten "zurückschlagen".