Nationalisten und Rechtsradikale protestieren in der Ukraine. Quelle: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Nationalisten und Rechtsradikale haben in Kiew an die Gründung der Ukrainischen Aufstandsarmee vor 76 Jahren erinnert. Sie zogen begleitet von einem großen Polizeiaufgebot durch die ukrainische Hauptstadt. Mit dabei waren Anhänger der deutschen neonazistischen Kleinstpartei Der Dritte Weg, die auch Fahnen trugen.



Insgesamt beteiligten sich Tausende Menschen an dem Marsch. Offizielle Zahlen der Polizei lagen zunächst nicht vor. Etliche Teilnehmer waren vermummt oder uniformiert.