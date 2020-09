14.000-Kilometer-Marsch für Mahatma Gandhi startet. Archivbild

Quelle: dpa

In der indischen Hauptstadt Neu Delhi hat ein Friedensmarsch im Andenken an den Unabhängigkeitskämpfer Mahatma Gandhi begonnen, der in einem Jahr über 14.000 Kilometer und zehn Länder nach Genf führen soll. Mehrere hundert Menschen beteiligten sich an dem Ereignis, das unter dem Motto "Gegrüßet sei die Welt" steht.



Der Marsch soll Gandhis Lehre vom gewaltlosen Widerstand verbreiten und zum Kampf gegen Armut und Klimawandel beitragen. Er startete am 150. Jahrestag des Geburtstags von Gandhi.