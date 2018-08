Das ExoMars-Programm soll nach Leben auf dem Mars forschen. Quelle: Atg Medialab/ESA/dpa

Das europäisch-russische Forschungsprojekt ExoMars ist einen wichtigen Schritt vorangekommen. Eine 2016 in den Weltraum geschickte Sonde hat komplexe Bremsmanöver in der Marsatmosphäre abgeschlossen. Messgeräte sollen nun nach Methan in der Atmosphäre suchen.



"Jetzt kann endlich die Mission anfangen", sagte der Leiter des ESA-Missionsbetriebs, Paolo Ferri. Mit ExoMars suchen die Raumfahrtbehörde Roskosmos und ihr europäischer Partner ESA nach Spuren von Leben auf dem Roten Planeten.