Raumsonde ExoMars Trace Gas Orbiter vor dem Mars. Archivbild Quelle: ESA/ATG medialab

Eine Raumsonde des Forschungsprojekts ExoMars hat Fotos von Eisflächen an einem Kraterrand des Roten Planeten zur Erde geschickt. Auf einem der Bilder ist ein 40 Kilometer langer Abschnitt eines Einschlagkraters auf der Nordhalbkugel zu sehen, so die Europäische Weltraumorganisation.



Die Fotos seien die ersten aus der neuen Umlaufbahn der Sonde in 400 Kilometern Höhe über dem Mars. Die Sonde soll Gase finden, die Rückschlüsse über geologische oder biologische Aktivität auf dem Mars erlauben.