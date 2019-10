Daher ist bei neuen Aufgaben und beim Aufwuchs alter Aufgaben die Finanzierungsfrage in uno actu zu klären. Das zeitlich begrenzte "Anfinanzieren" von neuen Aufgaben durch Bund und Länder führt gerade in den finanzschwachen Kommunen dazu, dass in der Folge neue Schulden aufgebaut werden. Das ist zu vermeiden. Wer über neue Aufgaben nachdenkt oder höhere Leistungsstandards fordert, muss auch zur Finanzierung und damit auch zum Steuerniveau etwas sagen oder alternativ den Aufgabenverzicht an anderer Stelle klar benennen.