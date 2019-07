Kaiser: Es ist doch vollkommen absurd in einer Klimakrise, in der wir uns gerade befinden, mit Abtauen der Arktis, mit den auftauenden Böden, mit den Wetterextremen, die wir jetzt heute schon in Deutschland haben, dass ein Flugticket von Berlin nach München immer noch günstiger ist als ein Bahnticket.



Daran muss sich etwas ändern und ich glaube, das können wir alle auch vertreten. Ich glaube vier Stunden im Zug sitzen, auch arbeiten oder lesen zu können, ist ja etwas Angenehmes. Unser Lebensstil wird sich ändern müssen und warum muss er sich ändern? Weil wir, glaube ich, eine Verantwortung haben gegenüber unseren Kindern und Enkeln, die Welt so zu hinterlassen, wie wir sie auch vorgefunden haben und ich glaube, das ist es dann auch wert, dass sich unser Lebensstil etwas ändern wird.