Andrea Nahles und Martin Schulz. Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Nach knapp einem Jahr will SPD-Chef Martin Schulz den Parteivorsitz an Fraktionschefin Andrea Nahles übergeben. Das teilte Schulz auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Nahles mit. Die Parteilinke wäre die erste Frau an der Spitze der Partei. Schulz kündigte seinen Rücktritt nach Ende des Mitgliedervotums zur Großen Koalition am 2. März an.



Nahles soll Fraktion und Partei führen. Schulz will Außenminister werden und würde Sigmar Gabriel ablösen, der kein Ministeramt mehr ausüben soll.