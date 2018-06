Richard Grenell in Berlin am 4.6.2018 Quelle: reuters

Merkel wollte sich auf Nachfrage nicht zu Grenell äußern. Mit ihm werde es ja auch Gespräche im Auswärtigen Amt geben, sagte sie nach einem Treffen mit Israels Premier Netanjahu. Grenell wurde gebeten, am Mittwoch beim Antrittsbesuch im Auswärtigen Amt seine Äußerungen einzuordnen. Der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) kündigte am Dienstag in Berlin an, dass das Auswärtige Amt die umstrittenen Äußerungen Grenells ihm gegenüber zur Sprache bringen wolle.



Grenell hatte in einem Interview mit dem ultrarechten Internetportal "Breitbart" gesagt, er sehe es als seine Aufgabe an, konservative Bewegungen in ganz Europa zu stärken. "Ich habe diese Äußerung natürlich zur Kenntnis genommen, auch die Kritik, die es dazu gegeben hat", sagte dazu Maas am Rande eines Treffens mit dem ungarischen Außenminister Peter Szijjártó. "Es wird sicherlich einiges zu besprechen geben, und deshalb ist es gut, dass der Botschafter morgen zu Gast ist bei Herrn Staatssekretär Andreas Michaelis, und das, was es zu besprechen gibt, doch auch besprochen werden kann".