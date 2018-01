In der SPD ist die Unruhe vor dem Bonner Parteitag am Sonntag groß. Auch in den Landesverbänden wird heftig diskutiert, ob mit der Union über eine neue große Koalition verhandelt werden soll. Die 600 Delegierten und 45 stimmberechtigten Vorstandsmitglieder sind in ihrem Abstimmungsverhalten zwar frei, in einigen Ländern positionierten sich Parteigremien allerdings klar für oder gegen das Vorhaben, während andere sich nicht festlegten.