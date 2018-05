Die SPD und Martin Schulz wollen sich nicht drängeln lassen. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die SPD-Spitze wird laut Parteichef Martin Schulz am Montag entscheiden, wie sie sich mit Blick auf die Regierungsbildung verhält. "Wir haben viele Optionen", sagte Schulz in Berlin.



Meldungen, wonach die SPD bereit sei für Verhandlungen über eine Große Koalition, seien "schlicht falsch". Solche Informationen stammten wohl aus dem Umfeld der Union. Wer solche Falschmeldungen in Umlauf setze, "zerstört Vertrauen". Der SPD-Vorstand werde am Montag eine Empfehlung für den Parteitag formulieren.