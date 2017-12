Joachim Herrmann hatte zuvor, ebenfalls in der Sendung "Berlin direkt", kritisiert, dass "das Treiben von linksautonomen Kräften in der Tat seit Jahren deutlich unterschätzt" werde. Zwar seien sich die Parteien einig, was die Bekämpfung von Rechtsextremismus und islamistischem Extremismus angehe, aber beim Linksextremismus höre das auf. "Ich stelle immer wieder fest, dass schon Teile der SPD, große Teile der Grünen, und total die Linkspartei überhaupt nichts davon hören will, wenn man von Linksextremismus in unserem Land redet", betont der CSU-Politiker.