Corinna Miazga ist neue AfD-Landesvorsitzende in Bayern.

Quelle: Daniel Karmann/dpa

Die Bundestagsabgeordnete Corinna Miazga (36) ist neue Landesvorsitzende der AfD in Bayern. Auf einem Landesparteitag in Mittelfranken setzte sich Miazga unter anderem gegen den bisherigen Landesvorsitzenden Martin Sichert und die AfD-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Katrin Ebner-Steiner, durch.



In der Stichwahl gewann Miazga mit 305 Stimmen gegen Ebner-Steiner (216 Stimmen), die dem rechtsnationalen "Fügel" der Partei zugerechnet wird. Zuvor war Sichert, der parteiintern schon länger in der Kritik stand ausgeschieden.