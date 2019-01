Reinhard Marx, Vorsitzender der katholischen Bischofskonferenz.

Quelle: Stefan Sauer/dpa

Der sich ausbreitende Nationalismus in Europa ist nach Ansicht des Vorsitzenden der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, eine Folge eines deregulierten Kapitalismus. "Die politischen und sozialen Folgen kommen jetzt auf den Tisch", sagte der Geistliche beim Dreikönigstreffen in Neubrandenburg.



Auch Deutschlands Wirtschaft sei nicht schuldlos an den Problemen. Wirtschaft und Gerechtigkeit wieder zusammenzuführen werde das Thema des 21. Jahrhunderts.