Tausende Linke und Linksextreme sind am Abend des 1. Mai in Berlin und Hamburg gegen Kapitalismus, Rüstungsexporte und Rassismus auf die Straße gegangen. Alleine im Berliner Stadtteil Kreuzberg schätzte die Polizei die Zahl der Teilnehmer an der so genannten "Revolutionären Demonstration" am Abend auf rund 6.000.