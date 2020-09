Weil ihre Eltern im Iran politisch verfolgt und inhaftiert waren, wurde Maryam Zaree im Evin-Gefängnis in Teheran geboren – was in der Familie aber verschwiegen wurde. In ihrem Regiedebüt "Born in Evin", der am 17. Oktober in den deutschen Kinos anläuft, geht die 36-Jährige der Geschichte nach.