Doch auch bei der SPD gibt es Gegner der Impfpflicht: "Eine Impfpflicht kann nur Ultima Ratio sein, das allerletzte Mittel", sagte die niedersächsische Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) im ZDF-Morgenmagazin. "Denn es greift in das persönliche Selbstbestimmungsrecht - das ist verfassungsrechtlich geschützt - auf körperliche Unversehrtheit ein. Und ich vermisse bei Spahn alle Anstrengungen, wirklich konkrete praktische Maßnahmen für die Eltern zu formulieren." Es gehe eigentlich um die zweite Impfung. "97 Prozent in Niedersachsen hatten letztes Jahr die erste Impfung." Eltern seien also nicht generell gegen die Impfung. "Da braucht es Unterstützung, keine Sanktionen" betonte Reimann. Es fehle etwa an systematischen Einladungen zur Impfung.