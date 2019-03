Eine Masernerkrankung kann noch Jahre später tödlich enden.

Quelle: Owen Humphreys/PA Wire/dpa

Nach dem Masernausbruch an einer Hildesheimer Schule und einer Häufung von Fällen in Niedersachsen hat die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) eine Impfpflicht gefordert. Infolge einer Masernerkrankung könne es teils Jahre später zu einer Gehirnentzündung kommen, für die es keine Behandlung gebe und an der Betroffene sterben.



"Es ist mir nicht verständlich, warum trotz dieser Datenlage Eltern ihre Kinder nicht impfen lassen", sagte DGKJ-Generalsekretär Burkhard Rodeck.