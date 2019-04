Eine Flüssigkeit tropft aus der Kanüle einer Spritze. Symbolbild

Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wegen eines Masern-Ausbruchs hat ein US-Bezirk den Notstand ausgerufen und radikale Maßnahmen ergriffen. Der Bezirk Rockland County verfügte, dass nicht gegen Masern geimpfte Minderjährige sich in den kommenden 30 Tagen nicht an öffentlichen Orten aufhalten dürfen.



Definiert wird dies als Bereich, an dem "mehr als zehn Personen" zusammenkommen könnten. Dazu zählt der öffentliche Nahverkehr. "Wir müssen alles in unser Macht stehende tun, um diesen Ausbruch zu beenden", so Countychef Ed Day.