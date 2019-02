Durch eine Impfung lassen sich Masern leicht vermeiden.

In Madagaskar sind mindestens 922 Menschen infolge einer Masern-Erkrankung gestorben, die meisten davon Kinder. Seit Beginn einer Epidemie im September hätten sich mehr als 66.000 Menschen mit dem hoch ansteckenden Virus infiziert, erklärte ein Sprecher der Weltgesundheitsorganisation (WHO).



"Das Ausmaß der Masern-Epidemie und deren geografische Reichweite in Madagaskar sind sehr beunruhigend", erklärte die WHO. Masern sind eine durch Impfung leicht vermeidbare Kinderkrankheit.