Im Januar dieses Jahres riefen örtliche Behörden in Portland, Oregon, den medizinischen Notstand aus: 53 Menschen, die meisten davon Kinder unter zehn Jahren und ungeimpft, hatten sich innerhalb von wenigen Wochen mit Masern infiziert. Seither wurden auch in umliegenden Bundesstaaten kleinere Ausbrüche der Krankheit gemeldet, bis hin zum am Mittwoch verhängten Notstand im Bundesstaat New York. Das Gros der Bevölkerung zweifelt nach wie vor nicht am Nutzen von Impfungen - die Diskussion hat aber in den vergangenen Monaten an Schärfe gewonnen.