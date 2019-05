Angela Merkel beim Kongress der Unionsfraktion.

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat Unterstützung für die geplante Masern-Impfpflicht in Kitas und Schulen signalisiert. Wer sich impfen lasse, könne Zivilisationskrankheiten vermeiden, sagte Merkel bei einem Kongress der Union zu Gesundheitsfragen in Berlin. Die Diskussion werde von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) "zu Recht" geführt.



Nach einem Gesetzentwurf soll eine Impfpflicht gegen Masern für Kinder und das Personal in Kitas, Schulen und medizinischen Einrichtungen kommen.