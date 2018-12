Es gibt eine wirksame Impfung gegen Masern. Archivbild

Quelle: Lukas Schulze/dpa

Die rasant steigende Zahl der Maserninfektionen alarmiert die Weltgesundheitsorganisation (WHO). 2017 seien weltweit 30 Prozent mehr Fälle gemeldet worden als im Jahr davor, berichtete die UN-Organisation. In diesem Jahr wiederum seien es schon bis November zehn Prozent mehr Fälle gewesen als 2017.



Ursprüngliches Ziel war es, die Masern bis zum Jahr 2020 auszurotten. Die WHO ist skeptisch, ob das noch gelingt. Besorgniserregend sei auch die Entwicklung in Deutschland.