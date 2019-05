Das Masern-Virus ist äußerst ansteckend. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn will die Krankheit nun mithilfe einer Impfpflicht ausrotten. Trotz aller Aufklärungskampagnen seien die Impfquoten in den vergangenen Jahren nicht entscheidend gestiegen, so der CDU-Politiker. "Deshalb muss die Masern-Impfung in Kindergärten und Schule verpflichtend werden." Eltern, die dieser Pflicht nicht nachkommen, drohen Geldstrafen von bis zu 2.500 Euro. In der Kita würden Kinder ohne Impfschutz ausgeschlossen. Die aktuellen Zahlen: