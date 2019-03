Das Gesundheitsamt überprüfte die Impfpässe in allen 26 Klassen.

Quelle: Marius Becker/dpa

Nach einem Masernausbruch an einer Gesamtschule in Hildesheim droht ungeimpften Kindern der Schulausschluss. Das Gesundheitsamt überprüfte die Impfpässe in allen 26 Klassen und auch die der Lehrer, wie der Landkreis mitteilte. Wer bis Montag seinen Impfschutz nicht nachweisen kann, darf die Schule vorerst nicht betreten.



Seit Jahresbeginn sind in Niedersachsen mehr Menschen an Masern erkrankt als im gesamten Vorjahr. Seit Neujahr wurden 26 Masernfälle registriert, im Jahr 2018 waren es 18.