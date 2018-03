Polizeieinsatz (Symbolbild). Quelle: Patrick Seeger/dpa

Zwei Brüder (zehn und elf Jahre alt) wollten an einer Schule in Hillerse bei Gifhorn ein Handy rauben. Dafür nahmen sie eine Spielzeugpistole, ein Taschenmesser und maskierten sich mit Schals.



Schüler alarmierten die Polizei, dass zwei maskierte Personen mit Waffen drohen. Streifenwagen aus dem gesamten Landkreis trafen ein. Die beiden Brüder wurden in der Nähe der Schule gestellt. Die Polizei prüft, ob die Eltern den Großeinsatz bezahlen müssen.