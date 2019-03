Es muss eine Szene gewesen sein wie aus einem Köln-"Tatort": Maskierte Bewaffnete stürmen am Mittwochmorgen am Flughafen Köln/Bonn auf einen Geldtransporter zu. Jemand ruft: "Auf den Boden, auf den Boden!" Dann fallen Schüsse. Einer der Wachmänner wird in den Oberschenkel getroffen und lebensgefährlich verletzt. So schildert ein Polizeisprecher die Tat.