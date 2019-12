Donald Trump empfängt Recep Tayyip Erdogan. Archivbild

Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

Trotz Protesten der Türkei hat der US-Kongress die Massaker an den Armeniern während des Ersten Weltkrieges als Völkermord anerkannt. Nach dem Repräsentantenhaus verabschiedete der Senat einstimmig eine entsprechende Resolution. In ihr heißt es, die USA würden den Völkermord an den Armeniern anerkennen und die Tötung von geschätzten 1,5 Millionen Armeniern verurteilen.



Die Verabschiedung der Resolution durch das Repräsentantenhaus Ende Oktober hatte zu neuen Spannungen zwischen den USA und der Türkei geführt.