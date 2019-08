Schockierte Menschen in El Paso.

Quelle: Briana Sanchez/The El Paso Times/AP/dpa

Die tödliche Schießerei in einem Einkaufszentrum in der Grenzstadt El Paso hat in den USA Entsetzen ausgelöst. Der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, sprach von einer "abscheulichen" Gewalttat. US-Präsident Donald Trump nannte die "hasserfüllte Tat" nicht nur tragisch, "es war ein Akt der Feigheit".



Es gebe keine Rechtfertigung dafür, unschuldige Menschen zu töten, schrieb er auf Twitter. Trump sagte dem Gouverneur von Texas die volle Unterstützung der Regierung in Washington zu.