US-Vizepräsident Mike Pence besuchte Sutherland Springs. Quelle: Eric Gay/AP/dpa

US-Vizepräsident Mike Pence und der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, haben an einer Gedenkveranstaltung für die Opfer des Massakers in einer Baptistenkirche im texanischen Sutherland Springs teilgenommen. Pence sagte, die Bluttat sei der schlimmste Vorfall dieser Art in einer Kirche in der US-Geschichte.



Pence traf in einem Krankenhaus in San Antonio Verletzte und sprach mit Angehörigen der Todesopfer. Pence machte Bürokratieprobleme bei der Air Force mitverantwortlich für das Massaker.