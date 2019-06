James Cervera, Polizeichef von Virginia Beach.

Quelle: Patrick Semansky/AP/dpa

Nach dem Blutbad mit zwölf Toten im US-Bundesstaat Virginia sucht die Polizei nach dem Motiv des Täters. Die Behörden gaben am Samstag den Namen des Angreifers mit DeWayne Craddock an, Medienberichten zufolge 40 Jahre alt.



Der langjährige städtische Angestellte hatte am Freitag in der Stadtverwaltung im Küstenort Virginia Beach das Feuer eröffnet und war später bei einem Feuergefecht mit den alarmierten Polizisten erschossen worden. Die Tat löste über die Landesgrenzen der USA Entsetzen aus.