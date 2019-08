Massaker in Texas - Proteste in Mexiko.

Quelle: Christian Chavez/AP/dpa

Nach dem Massaker im texanischen El Paso hat die mexikanische Regierung die Tat scharf verurteilt. "Wir verurteilen diese barbarische Tat, bei der unschuldige Mexikaner getötet wurden", sagte Außenminister Marcelo Ebrard. Zudem kündigte er rechtliche Schritte zum Schutz der in den USA lebenden Mexikaner an.



Ein Schütze hatte in einem Einkaufszentrum in der US-Grenzstadt das Feuer eröffnet. Unter den 20 Todesopfern waren auch drei Mexikaner. El Paso liegt direkt an der Grenze zu Mexiko.