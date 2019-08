Trauer nach dem Massaker in El Paso.

Quelle: Mark Lambie/The El Paso Times/dpa

Die Zahl der Todesopfer des Massakers im texanischen El Paso ist auf 22 gestiegen. Die Polizei in El Paso teilte auf Twitter mit, zwei weitere verletzte Menschen seien gestorben. Details nannte die Polizei nicht.



In El Paso an der US-Grenze zu Mexiko hatte ein Todesschütze am Samstag in einem Einkaufszentrum zugeschlagen. Die Ermittler gehen von einem rassistischen Hintergrund aus. In der Nacht zum Sonntag hatte ein weiterer Schütze neun Menschen in Dayton im US-Bundesstaat Ohio getötet.