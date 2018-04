Gedenkstätte in My Lai Quelle: ZDF

Was hat das Massaker von My Lai mit Vietnam gemacht? Der Ort ist heute Gedenkstätte. Ein Monument steht hinter dem kleinen Museum am Rand der niedergebrannten Häuser. Es zeigt eine Frau, die die rechte Hand geballt in den Himmel streckt und mit der linken ein ermordetes Kind trägt. 200.000 Besucher finden jährlich den Weg nach My Lai, darunter 5.000 ausländische Touristen.



"Das Monument ist sehr wichtig für uns, denn dort beten die Besucher für die Opfer des Massakers", sagt Cao Thi Hong Hanh, die Museumsdirektorin. Vor allem amerikanische Veteranen seien sehr bewegt, äußerten ihr Bedauern für die Taten ihrer früheren Kameraden und hofften, dass sich derartiges nie wiederholen werde. Sie berichtet, dass Kenneth Hodges, einer der Täter, einmal nach My Lai zurückgekehrt sei und um Entschuldigung gebeten habe. "Die Menschen hier haben ihm vergeben, vergessen werden sie die Tat aber nicht."



Auch Pham Thi Thuan sagt, sie hasse die US-Besucher nicht. "Ich weiß, dass nicht sie es waren, die vor 50 Jahren auf uns geschossen haben. Ich bin mir sicher, dass Amerikaner ebenfalls den Frieden lieben." Die Porträts dreier US-Hubschrauber-Piloten hängen auch in dem Museum. Sie hatten elf Dorfbewohner gerettet und werden heute in My Lai als Helden verehrt. Doch ganz im Sinne der kommunistischen Staatsideologie steht My Lai heute für den friedliebenden Patriotismus und Überlebenskampf der Vietnamesen.