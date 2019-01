Schüler sind nach dem Massaker von Parkland wieder in der Schule.

Quelle: David Santiago/Miami Herald/AP/dpa

Zwei Wochen nach dem Massaker von Parkland kehren die Schüler der betroffenen Marjory Stoneman Douglas High School in ihre Klassenzimmer zurück. Schüler und Lehrer erwarten emotionale Momente in dem Gebäude, in dem 17 Mitglieder der Schule umkamen.



Viele Schüler hatten sich nach den Todesschüssen eines ehemaligen Mitschülers mit flehentlichen Handlungsappellen an die Politik gewandt. Der festgenommene Täter hatte mit einer halbautomatischen Waffe insgesamt 17 Menschen getötet.